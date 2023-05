Business news: Vietnam, dal primo luglio aumento stipendio base dipendenti pubblici del 20,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo luglio lo stipendio base dei dipendenti pubblici del Vietnam sarà aumentato del 20,8 per cento. Lo rende noto il portale del governo vietnamita in seguito alla promulgazione del relativo decreto (24/2023/ND-CP). La retribuzione minima salirà da 1,49 a 1,8 milioni di dong. L’aumento riguarderà i quadri e gli impiegati di vari livelli, anche di amministrazioni locali e a tempo parziale, delle agenzie e di enti pubblici non aziendali, il personale militare a contratto e gli addetti alla sicurezza. (Fim)