Business news: Cina, Huawei guarda al mercato interno per contenere impatto sanzioni dagli Usa

- Il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei ha stipulato accordi di cooperazione strategica con la municipalità di Tientsin e con le province di Guandong e Sichuan, rafforzando la sua esposizione nel mercato interno in risposta alle sanzioni subite dagli Stati Uniti. Stando a quanto riferito dal presidente della compagnia, Howard Liang Hua, l'intesa raggiunta con l'amministrazione di Tientsin consentirà a Huawei di contribuire allo sviluppo dei porti intelligenti e delle infrastrutture informatiche della municipalità, ricorrendo all'intelligenza artificiale, al 5G e alle tecnologie di cloud computing. Un accordo simile è stato stipulato nella stessa giornata con l'amministrazione del distretto Baiyun di Canton, dove Huawei sta realizzando un mega complesso di ricerca e sviluppo. Il tutto dopo che i vertici della società hanno raggiunto il 15 maggio un accordo con il governatore del Sichuan, Huang Qiang, per espandere la capacità di archiviazione locale dei dati. L'intesa è stata stipulata alla presenza della direttrice finanziaria di Huawei, Meng Wanzhou, tornata in Cina nel 2021 dopo quasi mille giorni di detenzione in Canada, dove è stata arrestata su mandato degli Stati Uniti con l'accusa di frode bancaria e violazione delle sanzioni statunitensi all'Iran. (Cip)