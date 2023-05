Business news: Alibaba, fatturato aumentato del 2,2 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato del colosso cinese del commercio elettronico Alibaba è aumentato del 2,2 per cento su base annua nel primo trimestre, attestandosi a 30,3 miliardi di dollari e ponendosi in linea con le stime degli analisti. È quanto si apprende dal rapporto sui risultati trimestrali pubblicato dalla multinazionale, che ha anche annunciato la scorporazione del suo Cloud Intelligence Group, nell'ambito della ristrutturazione che porterà il conglomerato a suddividersi in sei unità indipendenti. L'utile netto della multinazionale si è attestato a 3,34 miliardi di dollari nel periodo di riferimento, contro le perdite per 2,30 miliardi di dollari registrate un anno fa. Da gennaio a marzo, l'utile rettificato si è attestato a 3,89 miliardi di dollari, in aumento di 38 punti percentuali su base annua. "Stiamo compiendo passi concreti per sbloccare il valore delle nostre attività e siamo lieti di annunciare che il nostro consiglio di amministrazione ha approvato una scorporazione completa del Cloud Intelligence Group tramite una distribuzione di dividendi agli azionisti, con l'intenzione di farla diventare una società indipendente quotata in borsa", ha affermato il presidente di Alibaba, Daniel Zhang, in una videoconferenza tenuta. Nel frattempo, il direttore finanziario Toby Xu ha fatto sapere che il consiglio d'amministrazione ha dato luce verde ai finanziamenti esterni per Alibaba International Digital Commerce Business Group, all'esplorazione di un'offerta pubblica iniziale (Ipo) da parte della controllata Cainiao Smart Logistics Group e alla quotazione in borsa della sua catena di supermercati Freshippo. (Cip)