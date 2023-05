Business news: farmaceutica, vicepresidente AstraZeneca giura "amore" al Partito comunista cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wang Lei, vicepresidente esecutivo e presidente per la Cina della multinazionale della farmaceutica AstraZeneca, ha dichiarato che la compagnia vuole essere un'azienda patriottica che "ama il Partito comunista" cinese. Lei ha partecipato a un evento organizzato proprio da AstraZeneca nella città cinese orientale di Wuxi, in occasione del 30esimo anniversario delle attività dell'azienda in quel Paese. Nel corso del suo intervento, Lei ha espresso a nome di AstraZeneca l'impegno a "costruire una compagnia locale e transnazionale che ama il Partito comunista e ama il Paese". Lo stesso slogan è comparso su un maxi-schermo alle spalle del dirigente aziendale. Negli ultimi anni molte aziende cinesi hanno professato pubblicamente la loro fedeltà al Partito comunista, ma esternazioni simili a quelle del vicepresidente di AstraZeneca sono ancora inusuali tra le compagnie straniere che operano in Cina. La multinazionale della farmaceutica, che ha rifiutato di commentare le dichiarazioni del suo vicepresidente, ha recentemente investito 450 milioni di dollari nella realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo in Cina. Lo scorso anno il Paese ha rappresentato il 13 per cento del volume d'affari complessivo dell'azienda. (Cip)