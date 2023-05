© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lasciato Hiroshima per rientrare in Italia. Dopo un breve scalo tecnico in Kazakhstan l'aereo dovrebbe raggiungere domani, in tarda mattinata, l'Emilia Romagna. Meloni ha anticipato il rientro dal G7 di Hiroshima per seguire da vicino l'emergenza causata dal maltempo. (Rin)