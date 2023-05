G7: Meloni lascia anzitempo Hiroshima, soddisfatta per contributo dell’Italia al summit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni lascia anzitempo il G7 per monitorare da vicino l’emergenza provocata dal maltempo in Emilia-Romagna. Una scelta difficile, come spiegato dalla stessa premier nel corso della conferenza stampa conclusiva della sua partecipazione al summit di Hiroshima, in Giappone, ma necessaria. “La mia coscienza mi impone di tornare”, ha detto Meloni, che ha spazzato via le polemiche sulle tempistiche di convocazione del Consiglio dei ministri previsto martedì – considerata, infatti, la prima data per “presentare dei provvedimenti utili e non di bandiera” –, e ha preannunciato che si tratterà di misure che interverranno, innanzitutto, su alcuni necessari allentamenti burocratici e sulla necessità di alleviare famiglie e imprese dai tributi in questo momento difficile. “Per le risorse che servono alla ricostruzione abbiamo bisogno che questo disastro si fermi, altrimenti è difficile fare un computo totale. Le risorse le troviamo”, ha specificato il presidente del Consiglio, ammettendo di aver riscontrato “tanta solidarietà” a Hiroshima da parte dei leader presenti. (segue) (Rin)