G7: Meloni lascia anzitempo Hiroshima, soddisfatta per contributo dell’Italia al summit (2)

- Ed è proprio sulle considerazioni relative all’esito del G7 che si è spostata l’attenzione della premier. L’Italia – ha detto Meloni – deve essere molto soddisfatta del contributo portato alla discussione nel G7. “Siamo considerati dei partner seri, credibili e affidabili. Il G7 – ha spiegato la premier – è tornato a parlare di fenomeni migratori, traffico di esseri umani e flussi illegali”. “Temi che ci stanno molto a cuore” e “che l’Italia conosce molto bene”, ha poi aggiunto Meloni, che si è soffermata molto sia sul tema del Mediterraneo allargato e del continente africano, sia nello specifico sulla Tunisia. In Africa ci sono diversi attori internazionali che lavorano per la destabilizzazione e per questo motivo, secondo la premier, serve “una presenza positiva da parte nostra, che significa cooperazione”, non in modo predatorio, ma aiutando i popoli africani “a sfruttare al meglio le loro risorse e aiutarli”. Sulla Tunisia, invece, il presidente del Consiglio ha espresso fiducia in merito a uno sblocco dei fondi del Fondo monetario internazionale che dovrebbe evitare un disastro economico e ha poi annunciato una possibile visita nel Paese nordafricano “o a livello bilaterale” o sotto forma di delegazione europea. (segue) (Rin)