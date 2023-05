G7: Meloni lascia anzitempo Hiroshima, soddisfatta per contributo dell’Italia al summit (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spazio anche al rapporto con la Francia, divenuto molto teso dopo le accuse sulle politiche migratorie dei giorni scorsi del ministro dell’Interno di Parigi Gerald Darmanin, ma su cui Meloni non sembra voler perdere tempo. Con Macron “abbiamo parlato molto di immigrazione, di Tunisia, di come si faccia ad affrontare in modo strutturale questo problema e di come il prossimo consiglio europeo debba portare decisioni concrete”, ha detto Meloni. “Mi pare ci sia piena disponibilità del presidente Macron a dare una mano non tanto all’Italia ma all’Europa”, ha proseguito la premier. In tema di Ucraina, Meloni ha discusso del suo nuovo incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo quello avvenuto esattamente una settimana fa a Roma. Zelensky chiede all’Italia aiuto sul fronte della protezione dei cieli ucraini ma, come ricordato dalla stessa Meloni, il nostro Paese non possiede gli F-16 richiesti da Kiev. Più probabile, quindi, che l’Italia partecipi “all’addestramento dei piloti”, ha specificato la premier, precisando che si tratta di “una decisione che non abbiamo ancora preso ma che si sta discutendo”. Sulla spinosa questione della Nuova Via della seta, Meloni ha precisato che l’Italia “è l’unica nazione del G7 ad aver sottoscritto un memorandum di adesione” ma “non è il Paese che ha rapporti più stretti con la Cina”, e questo “vuol dire che si possono avere buone relazioni con la Cina senza avere un piano strategico”. (segue) (Rin)