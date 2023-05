G7: Meloni lascia anzitempo Hiroshima, soddisfatta per contributo dell’Italia al summit (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver rivolto grandi complimenti al premier giapponese Fumio Kishida per l’organizzazione del vertice di Hiroshima, il presidente Meloni ha dato alcune anticipazioni di quella che sarà la presidenza italiana del 2024, fornendo due prime notizie: il summit si terrà a giugno e sarà ospitato dalla Puglia. “Abbiamo scelto la Puglia per la sua posizione geografica dal significato simbolico”, ha aggiunto Meloni, indicando la regione del Mezzogiorno come uno storico e naturale ponte fra l’Oriente e l’Occidente. Una presidenza che punterà ancora sui temi cardine discussi ieri e oggi a Hiroshima: dal sostegno incrollabile a favore della lotta per la libertà dell’Ucraina, alla sicurezza economica ed energetica, sino al tema dei flussi migratori. L’Italia deve essere molto soddisfatta del contributo portato alla discussione in seno al G7, ha detto Meloni. (Rin)