- "Quando impedisci ad una donna di parlare vuol dire che non hai idee, vuol dire che non sai cosa è il rispetto degli altri, vuol dire che non credi nella democrazia.Chi vince è chi ha subito la violenza. Oggi ha vinto la mia amica Eugenia Roccella": così su Twitter il ministro degli Esteri Antonio Tajani. (Res)