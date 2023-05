Business news: da Ibm e Google 150 milioni per la ricerca delle università di Chicago e Tokyo nel quantum computing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ibm e Google finanzieranno con 150 milioni di dollari la ricerca delle università di Chicago e Tokyo nel campo del quantum computing, nel quadro della competizione tecnologica con la Cina. Una cerimonia in occasione della firma dell’accordo è stata organizzata a Hiroshima, in Giappone, nel fine settimana, durante il summit dei leader del G7 a cui parteciperà anche il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. L’ambasciatore Usa in Giappone, Rahm Emanuel, ha dichiarato al “Wall Street Journal” che Washington “deve contare di più sugli alleati internazionali per quanto riguarda la ricerca scientifica in settori strategici”, aggiungendo che finora gli Stati Uniti sono stati “troppo permissivi” nel consentire agli studenti cinesi di iscriversi a corsi di laurea avanzati pressi le università statunitensi. “Non solo li abbiamo finanziati, ma li abbiamo anche istruiti per competere contro di noi”, ha affermato il diplomatico. L’ambasciatore ha aggiunto che la partnership è stata concordata lo scorso luglio, in occasione di un pranzo con il presidente dell’Università di Tokyo che ha presentato il programma dell’ateneo per quanto riguarda la ricerca nel quantum computing. Ibm metterà a disposizione delle due università un totale di 100 milioni di dollari, che saranno utilizzati per la costruzione di un supercomputer nei prossimi dieci anni. (Was)