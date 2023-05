Libano: vicepresidente parlamento e capo Forze libanesi discutono ultimi sviluppi politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del parlamento del Libano, Elias Bou Saab, ha incontrato oggi a Maarab il capo del partito maronita delle Forze libanesi, Samir Geagea, con il quale ha discusso degli ultimi sviluppi politici relativi alla nomina di un nuovo presidente. Lo ha riferito l’agenzia di stampa libanese “Nna”, spiegando che all’incontro ha preso parte anche l’esponente del blocco parlamentare Repubblica forte, Melhem Riachi, che sostiene la candidatura di Geagea. Bou Saab, al termine del colloquio, ha definito “positivo” l’incontro, che fa parte dell’iniziativa politica da lui stesso lanciata lo scorso 9 maggio, con l’obiettivo di “costruire ponti e favorire la comprensione e il dialogo” per superare lo stallo politico nel Paese. Si tratta del secondo incontro tra Geagea e Bou Saab (il primo era avvenuto due giorni fa), che ha annunciato di averne in programma un terzo per il quale ancora non è stata fissata una data. Il vicepresidente del parlamento libanese ha spiegato a “Nna” che la sua iniziativa, che include tutte le forze politiche libanesi, ha l’obiettivo di “riflettere insieme” e non di “nominare o contrattare su un candidato specifico”, precisando che si tratta di un percorso graduale. (Lib)