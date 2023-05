Libia: rappresentanti governo unità nazionale partecipano a forum finanziario in Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni rappresentanti del governo di unità nazionale (Gun) della Libia hanno preso parte al Forum bancario per il Maghreb, che si è tenuto ieri in Turchia. Lo ha riferito il quotidiano libico “Al Wasat”. Il tema centrale del forum è stato il miglioramento dei servizi bancari e lo sviluppo di un “ambiente appropriato” per realizzare progetti in diversi settori, in particolare in quello delle infrastrutture. Infatti, secondo un comunicato diffuso oggi dal ministero libico dell’Agricoltura e dell’Allevamento, che ha inviato i propri rappresentanti al forum in Turchia, la la transizione digitale, oltre a contribuire alla crescita del prodotto interno lordo dei singoli Paesi, promuove uno sviluppo sostenibile. Il forum, dunque, è stato un’occasione importante per mettersi al passo con le ultime evoluzioni dell’economia digitale e dello sviluppo tecnologico applicato alla digitalizzazione del settore bancario. (Lit)