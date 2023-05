Maltempo: Fontana, Lombardia rinnova vicinanza e sostegno a Emilia-Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Prosegue l’impegno degli uomini e delle donne della Protezione Civile della Lombardia nei territori colpiti dall’alluvione”. Lo comunica il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Le nostre squadre, che subito si sono recate in Emilia-Romagna - aggiunge il governatore - operano prevalentemente nelle aree dei comuni di Sant’Agata, uno dei paesi con il maggior numero di sfollati, Bagnacavallo e Massa Lombarda. I contingenti lombardi, con tutti i mezzi e le tecnologie che ci sono state richieste, rimarranno sul posto per almeno altri dieci giorni e qualora vi fosse la necessità di ulteriori interventi provvederemo a sostenere le popolazioni colpite da questa tragedia”. “A loro - conclude Attilio Fontana - rinnovo la vicinanza di tutti i lombardi e ringrazio ancora una volta le migliaia di persone che, a vario titolo, stanno lavorando da giorni senza sosta”. (Com)