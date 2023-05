Business news: Cina, fatturato colosso Baidu batte stime degli analisti nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese di Internet Baidu ha generato un fatturato di 4,54 miliardi di dollari nel primo trimestre, in aumento del dieci per cento su base annua e al di sopra dei 4,29 miliardi di dollari stimati dagli analisti. È quanto si legge nel rapporto sui risultati finanziari relativi al primo trimestre pubblicato dalla società. Da gennaio a marzo, i ricavi di Baidu Core, che include la vendita di annunci basati sulla ricerca, offerte cloud e iniziative di guida autonoma, sono aumentati dell'otto per cento, arrivando a 3,30 miliardi di dollari. Le entrate derivanti dalle operazioni di marketing online sono aumentate del sei per cento nello stesso periodo, attestandosi a 2,38 miliardi di dollari. Buoni anche i risultati registrati dal servizio di streaming iQiy, i cui ricavi sono aumentati del 15 per cento a quota 1,19 miliardi di dollari, trainati da una crescita degli abbonati pari al 28 per cento. Risultati, questi, che iniettano nuova fiducia tra i vertici della società, che si sta preparando al lancio ufficiale del bot "Ernie", il software per la simulazione e l'emulazione delle conversazioni umane che punta a contendere il primato al chatbot ChatGpt, sviluppato dalla statunitense OpenAi. Alcune funzionalità del prodotto sono state parzialmente anticipate nel mese di marzo, fallendo tuttavia nel suscitare l'entusiasmo degli investitori. (Cip)