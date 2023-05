Business news: Singapore Airlines, profitti per 1,63 miliardi di dollari dopo 3 anni in perdita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea Singapore Airlines ha registrato profitti per 1,63 miliardi di dollari nell’anno fiscale conclusosi lo scorso 31 marzo, dopo aver riportato perdite nei tre anni passati. Lo rende noto la stessa azienda, i cui risultati hanno superato le aspettative degli analisti. La compagnia aerea ha beneficiato in particolare della forte ripresa della domanda dopo l’allentamento delle restrizioni ai viaggi sia a Singapore che, più recentemente, in Cina. Il numero dei passeggeri è arrivato al 79 per cento dei livelli pre-Covid nel mese di marzo e dovrebbe raggiungere l’83 per cento nella prima metà dell’attuale anno fiscale. (Res)