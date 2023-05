Business news: Berkshire Hathaway, il conglomerato di Warren Buffett vende tutte le azioni nella taiwanese Tsmc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Berkshire Hathaway, il conglomerato finanziario del miliardario statunitense Warren Buffett, ha venduto tutte le sue azioni in Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc), il più grande produttore indipendente di semiconduttori al mondo. La società di Omaha, in Nebraska, ha annunciato di non essere più in possesso di azioni della compagnia taiwanese, al 31 marzo del 2023. In passato, Buffett ha più volte espresso preoccupazione in merito al futuro di Taiwan, alla luce delle crescenti tensioni con la Cina. Già a febbraio, Berkshire Hathaway ha annunciato di avere venduto l’86 per cento delle azioni possedute in Tsmc, per una cifra complessiva di circa 4,1 miliardi di dollari. Durante una call con gli analisti, a maggio, il miliardario ha affermato che “sono più sicuro per quanto riguarda il capitale che abbiamo investito in Giappone, mentre non ho altrettanta certezza per quanto riguarda Taiwan: una situazione che mi ha portato a rivalutare il nostro investimento”. (Was)