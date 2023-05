Maltempo: Salvini su Pnrr, non abbiamo tempo di aprire altri dossier con l'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento “con tutte le interlocuzioni aperte con Bruxelles” se apriamo un altro dossier con l'Ue “temo che non andiamo più a casa. Un Paese come l’Italia i soldi li trova”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in conferenza stampa in Prefettura a Bologna, interpellato sulla possibilità di ridiscutere la destinazione delle risorse del Pnrr per far fronte all'emergenza maltempo.(Rin)