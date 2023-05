© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’avere impedito fisicamente al ministro per la Famiglia il diritto a presentare il suo libro, nel luogo maggiormente deputato per farlo, "costituisce un segnale allarmante per tutte le persone di buon senso, al di là dei colori politici". Lo ha dichiarato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci. Al ministro Eugenia Roccella “va la mia più sincera solidarietà”, ha aggiunto. (Rin)