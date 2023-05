Torino: La Russa, solidarietà a Roccella, ennesimo atto antidemocratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo estremamente grave quanto avvenuto oggi al Salone del libro di Torino dove al ministro della Famiglia Roccella è stato impedito di presentare il suo libro ed esprimere liberamente le sue idee”. Lo ha dichiarato il presidente del Senato Ignazio La Russa. “Solo due giorni fa, in occasione dell'inaugurazione di questa importantissima fiera, ho voluto ribadire l'importanza della cultura e di non creare steccati”, ha proseguito. “Purtroppo, ci troviamo di fronte all'ennesimo atto antidemocratico che non può non trovare la mia ferma condanna e spero anche quella di tutte le forze politiche. Al ministro Roccella – ha concluso – giunga la mia solidarietà". (Rin)