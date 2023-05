Ucraina: Salvini, buon lavoro a Cardinale Zuppi per missione di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Buon lavoro, per una missione certamente difficile, delicata ma fondamentale”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, commentando l’incarico che il Santo Padre ha affidato al Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Cei, che condurrà una missione per contribuire ad allentare le tensioni nel conflitto in Ucraina. “Papa Francesco conferma la propria saggezza”, ha aggiunto Salvini. (Rin)