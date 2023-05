Maltempo: la Protezione Civile di Monza in partenza per le zone alluvionate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partiranno questa notte i volontari della Protezione Civile di Monza per raggiungere le zone alluvionate dell’Emilia Romagna: già in preallerta dai giorni scorsi, si uniranno domani mattina alla colonna mobile che si è data appuntamento a Parma alle ore 7. Sei volontari monzesi, coordinati dal responsabile Mario Stevanin, raggiungeranno le zone del Ravennate insieme alla colonna della Provincia MB. con altri uomini e mezzi provenienti da Cesano Maderno. La destinazione individuata è uno dei paesi maggiormente colpiti dall’alluvione, Sant’Agata sul Santerno, dove i volontari porteranno cinque motopompe e altre attrezzature per aiutare la popolazione a ripristinare l’agibilità dei luoghi alluvionati.“Ringrazio i volontari che si apprestano a partire – dice il Sindaco Paolo Pilotto, che in questi giorni è rimasto in stretto contatto con i vertici provinciali e di ANCI Lombardia per informarsi sulle necessità più urgenti – Monza vuole essere vicina concretamente alle città che hanno bisogno assicurando il supporto necessario alle comunità romagnole che hanno bisogno di rialzarsi al più presto” (Com)