Business news: Usa, Vice Media dichiara bancarotta

- La società statunitense-canadese Vice Media, proprietaria dell’omonimo portale di informazione, ha dichiarato bancarotta. La decisione, ha precisato l’azienda, non porterà all’interruzione delle attività operative, che oltre al sito internet includono anche la società di marketing e pubblicità Virtue, la divisione Pulse Films e Refinery29, sito web di intrattenimento e media digitali incentrato sulle giovani donne. Un gruppo di creditori della società, che include Fortress Investment Group e Soros Fund Management, ha presentato una offerta da 225 milioni di dollari per acquisire Vice Media dopo la bancarotta. (Was)