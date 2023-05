Business news: Cina, investimenti nell'edilizia diminuiti del 6,2 per cento nel primo quadrimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti nell'edilizia cinese sono diminuiti del 6,2 per cento su base annua nel primo quadrimestre, attestandosi a circa 430 miliardi di dollari e riflettendo la persistente fragilità del comparto immobiliare, su cui continua a pesare il default di colossi quali Kaisa ed Evergrande. Lo indicano i dati pubblicati dall'Ufficio nazionale di statistica (Nbs), che nel primo trimestre segnalava un calo degli investimenti pari al 5,8 per cento. Da gennaio ad aprile, l'investimento totale nella costruzione di edifici residenziali si è attestato a 388 miliardi di dollari, 4,9 punti percentuali in meno rispetto al 2022. "Il comparto immobiliare cinese è in una fase di aggiustamento, e sono necessari sforzi continui per stabilizzarlo e migliorare i mezzi di sussistenza della popolazione", ha dichiarato il portavoce dell'ufficio, Fu Linhui, dopo la pubblicazione dei dati. In controtendenza la vendita di immobili, che nei primi quattro mesi del 2023 è aumentata dell'11,8 per cento su anno in termini di valore, trainata da un consistente aumento della domanda. Nello stesso periodo, la superficie di vendita di immobili commerciali è diminuita di 0,4 punti percentuali su base annua, l'1,4 per cento in meno rispetto al primo trimestre. (Cip)