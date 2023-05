Italia-Cina: Meloni, su Via della Seta valutazione delicata, necessario coinvolgere vari attori sistema nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla Via della Seta “è presto per dire, perché è una valutazione delicata, che porta conseguenze qualunque decisione si prenda, e sulla quale bisogna coinvolgere vari attori del nostro sistema nazionale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa che conclude la sua partecipazione al summit del G7 in corso a Hiroshima, in Giappone. “Lei sa come la penso a monte e non ho cambiato idea, ma oggi la situazione è diversa e bisogna fare una valutazione”, ha aggiunto Meloni. (Rin)