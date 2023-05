Tunisia: Meloni, valutiamo visita o bilaterale o in formato europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sta valutando una visita in Tunisia “o a livello bilaterale” o a livello di delegazione europea. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa che conclude la sua partecipazione al summit del G7 in corso a Hiroshima, in Giappone. “Siamo molto vicini alla Tunisia. Il presidente Saied nell’ultima telefonata che abbiamo avuto mi ha spiegato come l’unico canale che vedeva da giovane era Rai Uno. Noi possiamo ben comprendere certe necessità che la Tunisia ha, è una situazione difficile. Sono ottimista che si possa sbloccare questa situazione. Servono pragmatismo e tempi”, ha detto. (Rin)