Burkina Faso: almeno 12 civili uccisi in un presunto attacco jihadista

- Almeno dodici civili sono rimasti uccisi in un nuovo, presunto attacco jihadista in Burkina Faso. Lo riferiscono i media locali, secondo cui l'azione è avvenuta ieri sera nel villaggio di Kie, al confine con il Mali, dove decine di uomini armati non identificati hanno anche dato fuoco a diverse abitazioni. Si tratta dell'ultimo di una serie di sanguinosi attacchi che hanno colpito il Paese del Sahel negli ultimi giorni. Giovedì almeno 20 persone sono state uccise in una serie di assalti a villaggi nell'est del Burkina Faso, mentre lunedì è stato il turno del villaggio di Kaongo, nella provincia sud-orientale di Koulpelogo, dove sono morte almeno undici persone, tra cui due donne e un bambino. (Res)