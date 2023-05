Tunisia: Meloni, trattativa con Fmi si può sbloccare, vedo disponibilità di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La trattativa fra Fmi e Tunisia si può sbloccare e vedo la disponibilità di tutti. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa che conclude la sua partecipazione al summit del G7 in corso a Hiroshima, in Giappone. “Credo che ci voglia pragmatismo ed è quello che ho discusso non solo con il presidente Biden e con la presidente dell’Fmi, che ho trovato molto disponibile”, ha detto Meloni. (Rin)