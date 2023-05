Cina: Meloni, per buoni rapporti non serve piano strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia "è l’unica nazione del G7 ad aver sottoscritto un memorandum di adesione alla Via della seta ma non è il Paese che ha rapporti più stretti con la Cina", questo "vuol dire che si possono avere buone relazioni con la Cina senza avere un piano strategico”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa che conclude la sua partecipazione al summit del G7 in corso a Hiroshima, in Giappone. (Rin)