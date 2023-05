G7: Meloni, Trudeau vittima di fake news, dichiarazione avventata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il primo ministro canadese Trudeau “penso fosse vittima di una fake news, tant’è che ne ho parlato con lui e mi pare che lui stesso se ne sia reso conto”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa che conclude la sua partecipazione al summit del G7 in corso a Hiroshima, in Giappone. “A Trudeau, che è stato probabilmente un po’ avventato a fare questa dichiarazione, ho spiegato che noi non abbiamo fatto alcun provvedimento in questa materia e che quindi non c’è nulla di cui essere preoccupati”, ha proseguito. “Penso che il primo ministro si sia reso conto di quanto sia distante la narrazione che si fa sulla sottoscritta dalla realtà”, ha concluso Meloni. (Rin)