Maltempo: Mit, piano di Salvini per interventi urgenti nei piccoli comuni in Emilia-Romagna

23 luglio 2021

- Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) sta valutando lo stanziamento immediato di almeno 1,5 milioni di euro per interventi urgenti in Emilia-Romagna. L’idea del dicastero guidato da Matteo Salvini è valutare azioni soprattutto nei piccoli Comuni, dove cifre relativamente contenute possono garantire la riapertura, il ripristino o la messa in sicurezza di alcune strade.Il tema è sulla scrivania di Salvini, che può erogare la somma direttamente con proprio atto. Lo riferiscono fonti del Mit. (Rin)