Libano: primo ministro Miqati incontra presidente Assad a margine del vertice di Gedda

- Il primo ministro uscente del Libano, Najib Miqati, ha incontrato il presidente della Siria, Bashar al Assad, ieri, a margine del 32mo vertice della Lega araba a Gedda. Lo ha riferito il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”, citando “fonti arabe che hanno partecipato al vertice”. Miqati avrebbe definito “amichevole” l’incontro, che è stato il primo tra i capi di governo dei due Paesi dall’inizio della guerra civile siriana nel 2011. Miqati, che con Assad ha discusso di “questioni di interesse comune” tra i due Paesi, si sarebbe detto “soddisfatto” dell’esito dell’incontro. Del resto, in un’intervista al quotidiano saudita “Al Hadath”, il premier libanese uscente aveva dichiarato che il vertice della Lega araba a Gedda avrebbe “risolto alla radice” le crisi che attraversano il Medio Oriente, dimostrando che “l’azione supera la parola, contrariamente a quanto era avvenuto nei vertici precedenti”.Il premier Miqati ha lanciato un appello ai Paesi arabi affinché aiutino il Libano a “impostare un dialogo politico interno”, sottolineando che Beirut “ha bisogno del sostegno economico dei fratelli arabi”. Per questo, non è necessario “un nuovo accordo di Taif” (un riferimento all’accordo che aveva posto fine alla guerra civile libanese nel 1989), ma che “occorre attuare quello vecchio”, dal momento che “il Libano è ancora malato”. Il primo ministro libanese ha poi osservato che Beirut negli ultimi anni si è allontanata dagli altri Paesi arabi, ma, ora che vi è nuovamente integrato, ogni accordo politico regionale influirà sulla sua situazione interna. Nella dichiarazione conclusiva del vertice della Lega araba di ieri, si esortavano le autorità libanesi a continuare a impegnarsi per eleggere un nuovo presidente della Repubblica e formare un nuovo governo nel più breve tempo possibile, oltre che ad attuare le riforme economiche necessarie a uscire dalla crisi. (Lib)