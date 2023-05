G7: Meloni, discusso di sicurezza economica, errore credere che globalizzazione avrebbe risolto problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiano discusso molto del tema della sicurezza economica, della resilienza dei nostri sistemi, dell’errore fatto nel credere che la globalizzazione avrebbe risolto tutti i nostri problemi, distribuito la ricchezza, mentre le cose non sono andate così”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa che conclude la sua partecipazione al summit del G7 in corso a Hiroshima, in Giappone. “I poveri – ha proseguito - sono sempre di più, la ricchezza si è verticalizzata e la classe media sta scomparendo, e i sistemi meno democratici hanno guadagnato spazio nel mondo e si sono involuti sul piano dei diritti”. (Rin)