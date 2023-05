© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Adamo Pantano è il nuovo coordinatore di Italia Viva per la provincia di Frosinone. "Pantano è stato nominato dal presidente di Italia viva Matteo Renzi, a lui spetteranno la rappresentanza del Partito nella Provincia e di svolgere funzioni di supporto e raccordo con gli amministratori del territorio". Lo annuncia in una nota l'ufficio stampa di Italia Viva (Com)