Siria: tre combattenti delle Forze democratiche siriane feriti in attacco Stato islamico

- Tre combattenti delle Forze democratiche siriane (Fds, a maggioranza curda) sono rimasti feriti in un attacco sferrato nella notte da una cellula dell’organizzazione terroristica del cosiddetto Stato islamico (Is) nella campagna di Deir ez-Zor, nella Siria centro-orientale. Lo ha riferito l’enittente radiotelevisiva curda “Rudaw”, citando un comunicato diffuso oggi dalle Fds. Ieri, la coalizione militare internazionale a guida statunitense aveva reso noto che le Forze democratiche siriane avevano arrestato un contrabbandiere di armi per conto dell’Is nello stesso governatorato di Deir ez-Zor, dove negli ultimi giorni si sono intensificati gli attacchi contro le Fds. (Res)