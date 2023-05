Usa: amministratrice Usaid andrà in Serbia e in Kosovo questa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratrice dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid), Samantha Power, andrà questa settimana in Serbia e in Kosovo, per ribadire l’impegno di Washington a mediare la normalizzazione dei rapporti tra i due Paesi. L’amministratrice, riferisce una nota, andrà prima in Serbia, dove ha in programma colloqui con funzionari di governo, rappresentanti della società civile, giornalisti, imprenditori e attivisti. La Power ribadirà il suo impegno a sostenere il processo di adesione della Serbia all’Unione europea. Durante la sua tappa in Kosovo, l’amministratrice incontrerà funzionari di governo, imprenditori e rappresentanti della società civile, ribadendo il sostegno di Washington al processo di integrazione euroatlantica di Pristina. (Was)