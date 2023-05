Kosovo: governo si allinea con decimo pacchetto Ue di sanzioni contro la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kosovo ha approvato l'imposizione di ulteriori sanzioni contro la Russia e la Bielorussia, sulla base del decimo pacchetto di sanzioni dell’Unione europea. "Continuando a sostenere l'opposizione all'aggressione della Federazione Russa nei confronti dell'Ucraina, in conformità con le misure dell'Ue e degli Stati Uniti, proponiamo di modificare la decisione sull'attuazione del decimo pacchetto dell'Ue nei confronti della Federazione Russa e della Bielorussia ", ha detto la ministra degli Esteri, Donika Gervalla, nel corso della seduta dell’esecutivo. "In risposta all'aggressione russa in Ucraina, l'Ue il 25 febbraio 2023 ha approvato questo pacchetto di sanzioni economiche, che include le esportazioni di tecnologia per i beni industriali, importazioni di asfalto e gomma sintetica, stoccaggio del gas, transito attraverso la Russia delle merci Ue", ha aggiunto. Sono state imposte anche delle sanzioni contro 87 persone e 34 entità russe.(Alt)