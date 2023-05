Serbia-Kosovo: Parlamento europeo esorta Belgrado e Pristina a impegnarsi nel dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il Parlamento europeo, riunito in seduta plenaria a Strasburgo, ha adottato due relazioni in cui esorta Serbia e Kosovo a impegnarsi nel dialogo e a garantire "senza indugio" un accordo completo e giuridicamente vincolante sulla normalizzazione delle relazioni, basato sul principio del riconoscimento reciproco. "I negoziati di adesione con Belgrado dovrebbero avanzare solo se il Paese si allineerà alle sanzioni dell'Ue contro la Russia, compiendo progressi significativi nelle riforme legate all'Ue", si legge in una nota del Parlamento europeo. In particolare, si parla di progressi in materia di Stato di diritto e diritti fondamentali, del funzionamento delle istituzioni democratiche e dell'impegno a condividere i diritti e i valori europei. Nel testo, i deputati affermano che l'Ue "è il principale partner politico ed economico della Serbia e di gran lunga il suo più grande donatore", ed esprimono preoccupazione per il recente calo del sostegno pubblico all'adesione all'Ue. I deputati, inoltre, chiedono all'Ue di riconsiderare l'entità dell'assistenza finanziaria alla Serbia in caso che il sostegno alla politica antidemocratica continui, e invitano la Commissione europea a garantire che tutte le spese dell'Ue siano pienamente in linea con gli obiettivi e gli interessi strategici comunitari. La relazione sulla Serbia è stata adottata dai deputati con 508 voti a favore, 76 contrari e 37 astensioni. Nel rapporto sul Kosovo, come si legge nella nota dell'eurocamera, i parlamentari accolgono con favore la richiesta di adesione dello Stato balcanico all'Ue, e la conclusione "del tanto atteso accordo che concede la liberalizzazione dei visti ai suoi cittadini".