Kosovo: Quintetto esorta Pristina a registrazione terreni monastero di Decani

- Gli ambasciatori di Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Ue, il cosiddetto “Quintetto per il Kosovo”, hanno nuovamente invitato il governo di Pristina ad attuare pienamente e con urgenza la registrazione legale del terreno del monastero di Decani Come riportato sul sito web dell'ambasciata degli Stati Uniti a Pristina, nel maggio 2016 la Corte costituzionale di Pristina ha confermato che il monastero di Decani detiene la proprietà di diversi ettari di terreno. "Nonostante questa decisione legale e le successive petizioni, sette anni dopo, la decisione del tribunale non è stata ancora attuata. Siamo uniti nel sostenere la democrazia del Kosovo e il suo futuro europeo. Rafforzare lo stato di diritto e rispettare le decisioni della magistratura indipendente sono obblighi per tutti governi democraticamente eletti e prerequisiti necessari per l'integrazione del Kosovo in Europa e le istituzioni euro-atlantiche, compresi ulteriori progressi riguardo alla domanda del Kosovo di aderire al Consiglio d'Europa. Qualsiasi ritardo è solo un ostacolo a tale progresso", ha riferito l'ambasciata statunitense. (Alt)