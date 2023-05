Ucraina: Meloni, fatti smentiscono propaganda per cui aiuto a Paese era battaglia persa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Penso che siano i fatti a dimostrare che le cose non sono andate come voleva la propaganda di chi diceva che era inutile aiutare l’Ucraina perché era una battaglia persa”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa che conclude la sua partecipazione al summit del G7 in corso a Hiroshima, in Giappone. Stiamo vedendo “la volontà di questo popolo di dimostrare al mondo che non è facile piegare un popolo libero e una nazione sovrana”, ha proseguito. (Rin)