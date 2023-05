© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro con Macron “è andato bene, come i nostri precedenti incontri”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa che conclude la sua partecipazione al summit del G7 in corso a Hiroshima, in Giappone. “Siamo due nazioni centrali, protagonisti in Europa e vicine su molti dossier”, ha aggiunto. (Rin)