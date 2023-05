G7: l'arrivo di Zelensky e l’affondo contro la Cina nella seconda giornata del vertice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sessione dedicata alla guerra è in programma domani, ma l’arrivo dall’Arabia Saudita del presidente Volodymyr Zelensky ha inevitabilmente imposto il dossier ucraino al centro anche di questa seconda giornata del vertice G7 in corso a Hiroshima, in Giappone, l’ultima per il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha deciso di cancellare una parte dei propri impegni internazionali per far ritorno in Italia e visitare le zone alluvionate dell’Emilia Romagna. “La mia coscienza m’impone di tornare”, ha spiegato Meloni in conferenza stampa, dicendosi tuttavia “molto soddisfatta” del contributo portato dall’Italia al dibattito interno al G7. “Siamo considerati dei partner seri, credibili e affidabili”, ha aggiunto. Meloni ha avuto un bilaterale con lo stesso Zelensky. “Si è discusso della difesa e del sostegno politico all’Ucraina da parte dell’Italia e dei primi risultati della visita a Roma del 13 maggio. È necessario migliorare le nostre capacità di difesa aerea, compreso l’addestramento dei nostri piloti”, ha scritto il presidente ucraino su Telegram al termine dell’incontro. (segue) (Res)