G7: l'arrivo di Zelensky e l’affondo contro la Cina nella seconda giornata del vertice (2)

- Con i leader del G7, in effetti, Zelensky ha molto discusso della neonata coalizione per la fornitura di caccia F16 all’Ucraina e delle relative attività di addestramento per i piloti ucraini, ai quali potrebbe contribuire anche l’Italia. Della coalizione fanno parte anche Regno Unito, Belgio, Francia, Danimarca, Polonia e Paesi Bassi, che hanno ricevuto dal presidente statunitense Joe Biden il via libera alla fornitura all’Ucraina degli F16 (di fabbricazione Usa). A Hiroshima Meloni ha incontrato oggi anche il presidente francese Emmanuel Macron, il sudcoreano Yoon Suk-yeol, e il primo ministro vietnamita Pham Min Chinh. Zelensky, invece, ha avuto un importante colloquio con il premier indiano Narendra Modi, il primo dall’inizio del conflitto. Sull’Ucraina Nuova Delhi ha mantenuto finora una linea diversa da quella dei Paesi del G7, rifiutandosi di condannare esplicitamente la Russia per l’invasione e di unirsi alla campagna sanzionatoria in corso contro Mosca. (segue) (Res)