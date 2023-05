G7: l'arrivo di Zelensky e l’affondo contro la Cina nella seconda giornata del vertice (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho informato Narendra Modi nel dettaglio della formula di pace ucraina e ho invitato l'India a unirsi alla sua attuazione", ha spiegato Zelensky. "La guerra ha portato molte crisi e sofferenze. Bambini deportati, territori minati, città distrutte, destini distrutti. Ringrazio l'India per aver sostenuto l'integrità territoriale e la sovranità del nostro Paese, in particolare presso le sedi delle organizzazioni internazionali, e per aver fornito aiuti umanitari all'Ucraina", ha aggiunto il capo dello Stato ucraino. Modi, da parte sua, ha parlato in maniera accorata della guerra. “Si tratta di un grave problema per il mondo intero”, ha detto. “Non la considero solo una questione economica o politica. La considero una questione di umanità”. (segue) (Res)