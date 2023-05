G7: l'arrivo di Zelensky e l’affondo contro la Cina nella seconda giornata del vertice (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella odierna è stata anche la giornata dell’affondo alla Cina, contenuto nel comunicato diramato dai leader nel corso dei lavori. Pechino viene invitata a fare la sua parte per far cessare il conflitto in Ucraina, convincendo la Russia a ritirare le proprie forze d’invasione. Ma la Cina viene anche criticata per la militarizzazione del Mar Cinese Meridionale e per l’uso della “coercizione economica” verso Paesi terzi. I leader delle sette economie più avanzate del mondo si dicono “seriamente preoccupati” per gli sviluppi nel Mar Cinese Orientale e nel Mar Cinese Meridionale, e si “oppongono fermamente a qualsiasi tentativo unilaterale di modificare lo status quo con la forza o con la coercizione”. Chiedono, inoltre, una “soluzione pacifica” per quanto riguarda Taiwan, e si dicono “pronti a mantenere relazioni costruttive e stabili” con Pechino. Pronta la reazione della Cina, che attraverso il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin ha espresso esprime "profonda insoddisfazione" per il comunicato. I leader del G7, ha incalzato Wang, cercano di "manipolare le questioni legate alla Cina e di attaccare e macchiare l'immagine del Paese". (segue) (Res)