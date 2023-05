G7: l'arrivo di Zelensky e l’affondo contro la Cina nella seconda giornata del vertice (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda giornata di lavori del vertice è stata anche quella dedicata al tema della sicurezza economica e del confronto con i leader dei Paesi ospiti, invitati dalla presidenza giapponese a rappresentare le prospettive e gli interessi del “Sud Globale”. Con riferimento ai Paesi emergenti, il primo ministro indiano Modi ha illustrato ai leader del G7 riuniti a Hiroshima dieci proposte per far fronte alle più pressanti problematiche globali. Modi ha presentato un “invito all’azione” in 10 punti, a cominciare dallo sviluppo di una “sistema alimentare inclusivo che protegga i soggetti più vulnerabili”. Sempre sul fronte della sicurezza alimentare, Modi ha proposto l’adozione del miglio come soluzione in grado di produrre benefici nutrizionali e ambientali su scala globale, e un maggiore impegno contro gli sprechi alimentari. Il primo ministro indiano ha chiesto di “depoliticizzare le catene di fornitura globali dei fertilizzanti” e di sviluppare modelli di fertilizzazione alternativi. Sul fronte della sanità pubblica, Modi ha sollecitato uno sforzo teso a sviluppare sistemi sanitari resilienti, e la promozione di una “sanità olistica che persegua sistemi di medicina tradizionali”, assieme alla promozione della mobilità dei professionisti del settore e di strumenti digitali che assicurino la copertura sanitaria universale. Infine, Modi ha promosso l’adozione di modelli di sviluppo ispirati alle esigenze dei Paesi emergenti, e che non siano guidati dalle logiche del consumismo. (segue) (Res)