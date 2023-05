G7: l'arrivo di Zelensky e l’affondo contro la Cina nella seconda giornata del vertice (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del G7 e dei Paesi ospiti si sono confrontati sui temi della sicurezza alimentare, della salute, dello sviluppo sostenibile e delle uguaglianze di genere. Si è tenuto anche un evento a latere dedicato al Partenariato per le infrastrutture e gli investimenti globali (Pgii), iniziativa che si propone come alternativa alla Belt and Road cinese, e un’ultima sessione di lavoro su clima, energia e ambiente, estesa come le precedenti ai rappresentanti dei Paesi e delle organizzazioni internazionali ospiti. I leader del G7 si sono poi impegnati a favorire una riforma del sistema del commercio multilaterale e alla definizione di standard aperti, volontari e basati sul consenso, che consentano ad ogni attore economico di competere su un piano di parità. “Riconosciamo che le nostre politiche commerciali giocheranno un ruolo importante nel raggiungimento dei nostri obiettivi comuni e che questi devono basarsi sul nostro impegno a rafforzare un sistema commerciale basato sulle regole, equo e trasparente, con al centro l’Organizzazione mondiale del commercio”, afferma il documento. “Stiamo lavorando per una riforma completa e un rafforzamento del sistema commerciale multilaterale, in modo che possa rispondere efficacemente alle più urgenti questioni del nostro tempo, tra cui lo sviluppo sostenibile e la transizione verso l’energia pulita”. (segue) (Res)