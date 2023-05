G7: l'arrivo di Zelensky e l’affondo contro la Cina nella seconda giornata del vertice (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G7 è pronto ad assumere nuove misure per contrastare le pratiche di coercizione economica. “Il mondo ha registrato un preoccupante aumento degli episodi di coercizione economica che cercano di sfruttare vulnerabilità e dipendenze economiche, e minano le politiche estere e interne e le posizioni dei membri del G7 e dei partner in tutto il mondo”, afferma il documento. I leader riuniti a Hiroshima esprimono “seria preoccupazione per la coercizione economica e richiedono a tutti i Paesi di astenersi dal suo uso, che non solo mina il funzionamento e la fiducia nel sistema commerciale multilaterale, ma viola anche l’ordine internazionale incentrato sul rispetto della sovranità e dello stato di diritto, e in definitiva compromette la sicurezza e la stabilità globali”. La nuova Piattaforma di coordinamento sulla coercizione economica annunciata dal G7 servirà a “potenziare le nostre valutazioni collettiva, la nostra preparazione, la deterrenza e la risposta alla coercizione economica promuovendo ulteriormente la cooperazione con i partner oltre il G7”. Agli sforzi multilaterali verranno affiancati quelli a livello nazionale: “Utilizzeremo gli strumenti esistenti, ne rivedremo l’efficacia e ne svilupperemo di nuovi, se necessario, per scoraggiare e contrastare l’uso di misure economiche coercitive”Promuovere partenariati reciprocamente vantaggiosi e catene del valore resilienti e sostenibili restano obiettivi prioritari del G7 per ridurre i rischi affrontati dall’economia globale. (segue) (Res)