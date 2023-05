G7: l'arrivo di Zelensky e l’affondo contro la Cina nella seconda giornata del vertice (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi assumiamo nuove misure per rafforzare il nostro coordinamento strategico sulla resilienza e la sicurezza economiche, riducendo le vulnerabilità e contrastando le pratiche malevole che le sfruttano e rafforzano”, afferma la dichiarazione. Per quanto riguarda le catene del valore e di fornitura, i leader del G7 hanno concordato che “la trasparenza, la diversificazione, la sicurezza, la sostenibilità e l’affidabilità sono principi essenziali su cui costruire e rafforzare catene di fornitura resistenti”. I Paesi del G7 si impegnano potenziare le catene di fornitura attraverso partenariati su minerali, semiconduttori e batterie, a rafforzare i canali di comunicazione per far fronte alle interruzioni nelle forniture e a condividere le migliori pratiche”. Per quanto riguarda le infrastrutture, I leader del G7 si sono impegnati a sostenere la costruzione di “un ecosistema digitale competitivo di venditori affidabili, gli sforzi di diversificazione dei fornitori, e continuare a discutere le tendenze di mercato verso approcci aperti e interoperabili”. (Res)