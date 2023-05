Maltempo: Meloni, qui a Hiroshima ricevuta “molta solidarietà”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto all’emergenza maltempo in Emilia-Romagna qui a Hiroshima “ho trovato molta solidarietà, dal presidente statunitense Joe Biden al presidente del Consiglio europeo” Charles Michel. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa che conclude la sua partecipazione al summit del G7 in corso a Hiroshima, in Giappone. “Hanno scritto in tanti e non è grazie a me ma grazie al ruolo dell’Italia. Probabilmente non servirà ricorrere a questo e nelle pieghe dei nostri bilanci saremo in grado di occuparcene”, ha detto Meloni. (Rin)